Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng awtoridad ng abyasyon ng Bahrain na ang mga agresibong aksyon ng Iran ay nagtarget ng mga sibilyang sistema ng nabigasyong panghimpapawid ng bansa gamit ang mga drone.
Sinabi ng mga opisyal ng Manama na ang insidenteng ito ay hindi nakaapekto sa operasyon ng trapiko panghimpapawid at ang mga flight ay nagpapatuloy nang normal, ngunit ang mga emergency procedure ay isinaaktibo upang matiyak ang pagpapatuloy at kaligtasan ng mga serbisyo ng nabigasyon.
Manama – Opisyal na Ahensyang Balita ng Bahrain – Inihayag ng awtoridad ng abyasyon ng Bahrain na ang Iran, gamit ang mga drone, ay nagsagawa ng mga agresibong aksyon laban sa mga sibilyang sistema ng nabigasyong panghimpapawid ng bansa. Idiniin ng mga opisyal ng Manama na ang insidenteng ito ay hindi nakaapekto sa operasyon ng trapiko panghimpapawid at ang mga flight ay nagpapatuloy nang normal, ngunit ang mga emergency procedure ay isinaaktibo upang matiyak ang pagpapatuloy at kaligtasan ng mga serbisyo ng nabigasyon.
Ang paratang na ito ay ginagawa habang ang mga tensyong militar sa rehiyon ng Persian Gulf, kasunod ng magkasalungat na pag-atake ng Iran at Amerika, ay lubhang tumindi at ang mga alalahanin tungkol sa seguridad ng mga kritikal na imprastraktura ng mga kalapit na bansa ay tumaas din. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang na ito.
..........
328
Your Comment