Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Khalil al-Hayya ay nahalal bilang pinuno ng political bureau ng Hamas
Inihayag ng Islamic Resistance Movement Hamas ang pagpili kay Khalil al-Hayya bilang pinuno ng political bureau ng kilusang ito (ang pinakamataas na posisyon) at kahalili ng martir na si Yahya Sinwar.
Gaza – Ahensyang Balita ng Reuters – Inihayag ng Islamic Resistance Movement Hamas noong Lunes, Hulyo 20, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ang pagpili kay Khalil al-Hayya bilang bagong pinuno ng political bureau ng kilusang ito at kahalili ni Yahya Sinwar. Batay sa pahayag na ito, si al-Hayya, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng napakalaking mayorya ng mga boto sa mga panloob na halalan, ay nagawang talunin si Khaled Mashal, ang dating pinuno ng political bureau.
Si al-Hayya, na isa sa mga nagtatag na miyembro ng Hamas noong 1987, ay dating nagsilbi bilang kinatawang pinuno ng political bureau at pinuno ng negotiating team ng Hamas sa negosasyon ng tigil-putukan at pagpapalitan ng mga bilanggo. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamalapit na kaalyado ni Yahya Sinwar at may malapit na ugnayan sa Iran at sa axis of resistance. Sa kabilang banda, si Khaled Mashal ay may mas malayang diskarte sa Tehran at may mas malapit na ugnayan sa Qatar at Turkey.
Ang pagpili kay al-Hayya ay ginawa habang ang Hamas, mula noong Oktubre 2024, pagkatapos ng pagkamartir ni Yahya Sinwar sa pag-atake ng Israel sa Rafah, ay pinamamahalaan ng isang pansamantalang limang-taong konseho. Si al-Hayya, na kasalukuyang nakabase sa Doha, Qatar, ay dati nang may mahalagang papel sa negosasyon ng tigil-putukan noong 2025. Naniniwala ang mga analista na ang kanyang tagumpay laban kay Mashal ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng diskarteng kahanay ng resistance front at ng pagkahilig sa Gaza bilang sentrong pulitikal ng Hamas. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagpipiliang ito.
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