Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ng armadong pwersa ng Yemen tungkol sa pagbabawal sa paglalayag para sa Saudi Arabia
Ipinagbabawal ng armadong pwersa ng Yemen ang paglalayag para sa kriminal na kaaway na Saudi, batay sa prinsipyong "pagkubkob laban sa pagkubkob," at ang pagbabawal na ito ay ipatutupad mula sa sandali ng pagpapalabas ng pahayag na ito.
Sanaa – Public Relations ng armadong pwersa ng Yemen – Ipinahayag ng armadong pwersa ng Yemen, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ang pagbabawal sa paglalayag para sa Saudi Arabia. Sa pahayag na ito, na inilabas noong Linggo, Hulyo 19, ay binigyang-diin na ang hakbang na ito ay isinasagawa batay sa prinsipyong "pagkubkob laban sa pagkubkob" at ipatutupad mula sa sandali ng pagpapalabas ng pahayag.
Ang desisyong ito ay ginawa bilang tugon sa patuloy na pang-ekonomiya at militar na pagkubkob ng Saudi Arabia laban sa Yemen. Nagbabala ang armadong pwersa ng Yemen na ang anumang barko ng Saudi o mga barkong patungo sa mga daungan ng Saudi Arabia, kung lalabag sa pagbabawal na ito, ay tatargetin. Ang hakbang na ito ay ginagawa habang ang mga tensyon sa Red Sea at Bab el-Mandeb sa mga nakalipas na linggo, dahil sa magkasalungat na pag-atake, ay tumaas at nagpalala ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng mga internasyonal na ruta sa dagat.
Batay sa mga ulat, ang pagbabawal na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pag-angkat ng langis at mahahalagang kalakal ng Saudi Arabia. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang pamahalaan ng Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagbabawal na ito at walang karagdagang detalye tungkol sa saklaw at paraan ng pagpapatupad nito ang nailabas.
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