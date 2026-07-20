Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nais ni Trump na ibalik ang Iran sa mesa ng negosasyon at babayaran ng Israel ang halaga ng pagdidiin ng tensyon
Si Amos Harel, analistang militar ng pahayagang Haaretz, sa pagtukoy sa pag-atake ng missile ng Iran sa base ng Amerika sa Jordan at sa pagkamatay ng dalawang sundalong Amerikano, ay sumulat na si Trump ay may limitadong mga opsyon para sa pagtugon at hindi nagpapakita ng pagnanais na pumasok sa isang malawakang digmaan; sa halip, sinusubukan niyang sa pamamagitan ng pagtaas ng military pressure, ibalik ang Iran sa negosasyon.
Inangkin din niya na si Netanyahu ay naghahangad na makamit ang isang military achievement sa bisperas ng halalan, ngunit ang pagpapalawak ng digmaan ay hindi kinakailangang pabor sa Zionist regime; dahil ang Israel ay mahaharap sa mas malawak na missile at drone attacks, habang ang political o military achievement nito ay hindi tiyak.
Tel Aviv – Ahensyang Balita ng Haaretz – Si Amos Harel, kilalang analistang militar ng pahayagang Haaretz, sa isang pagsusuri ng mga kamakailang pagbabago sa rehiyon, ay sumulat na ang pag-atake ng missile ng Iran sa base ng Amerika sa Jordan na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang sundalong Amerikano ay naglagay kay Donald Trump sa isang mahirap na kalagayan. Ayon sa kanya, si Trump ay may limitadong mga opsyon para sa pagtugon at hindi nagpapakita ng pagnanais na pumasok sa isang malawakang digmaan; sa halip, ang kanyang estratehiya ay ang pagtaas ng military pressure upang ibalik ang Iran sa negosasyon.
Inangkin din ni Harel na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, sa bisperas ng panloob na halalan ay naghahangad na makamit ang isang military achievement, ngunit ang pagpapalawak ng saklaw ng digmaan ay hindi kinakailangang pabor sa Tel Aviv. Idiniin niya na ang Israel, kung lumala ang tensyon, ay haharap sa mas malawak na missile at drone attacks, habang walang tiyak na political o military achievement na inaasahan para dito. Ang pagsusuring ito ay inilabas habang ang military tensions sa rehiyon ay umabot sa kanilang pinakamataas na antas sa mga nakalipas na buwan. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang White House at ang opisina ni Netanyahu ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring io.
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