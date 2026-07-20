Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-"Maariv": Maaari bang humantong ang pagdidiin ng tensyon sa Iran sa politikal na kaligtasan ni Netanyahu?
Isinulat ng pahayagang "Maariv" na ang anumang bagong labanan ay maaaring magdulot ng mga linggo ng missile attacks, pinsala, at pagkagambala sa buhay ng mga settler at makakaapekto sa kapaligiran ng halalan ng Knesset; gayunpaman, ang krisis sa military service ng mga ultra-Orthodox na Hudyo ay nananatiling pinakamalaking political challenge na kinakaharap ni Benjamin Netanyahu.
Itinuring din ng pahayagang ito na malabo ang posibilidad na subukan ni Netanyahu na magsimula ng digmaan upang ipagpaliban ang halalan at isinulat na ang pagpapahaba ng termino ng Knesset ay nangangailangan ng boto ng hindi bababa sa 80 kinatawan. Samantala, iminungkahi ni Netanyahu na kung sakaling magkaroon ng digmaan o pagdidiin ng security tensions, ang electoral list ng Likud party ay dapat matukoy ng isang espesyal na komite sa halip na panloob na halalan.
Tel Aviv – Pahayagang Maariv – Ang pahayagang Maariv, sa isang pagsusuri ng political na kalagayan ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, ay sinuri ang tanong kung ang pagdidiin ng tensyon sa Iran ay maaaring humantong sa kanyang politikal na kaligtasan. Ang pahayagang ito, sa pagtukoy sa karanasan ng mga nakaraang digmaan, ay nagbabala na ang anumang bagong labanan ay maaaring magdulot ng mga linggo ng missile attacks, malawakang pinsala, at pagkagambala sa pang-araw-araw na buhay ng mga settler at makakaapekto sa kapaligiran ng halalan ng Knesset.
Gayunpaman, binigyang-diin ng Maariv na ang krisis sa military service ng mga ultra-Orthodox na Hudyo ay nananatiling pinakamalaking political challenge na kinakaharap ni Netanyahu at kahit isang bagong digmaan ay hindi maaaring ilagay sa tabi ang isyung ito. Itinuring din ng pahayagang ito na malabo ang posibilidad na subukan ni Netanyahu na magsimula ng digmaan upang ipagpaliban ang halalan at isinulat na ang pagpapahaba ng termino ng Knesset ay nangangailangan ng boto ng hindi bababa sa 80 kinatawan mula sa 120, na tila mahirap makamit.
Samantala, iniulat ng Maariv na iminungkahi ni Netanyahu na kung sakaling magkaroon ng digmaan o pagdidiin ng security tensions, ang electoral list ng Likud party ay dapat matukoy ng isang espesyal na komite sa halip na magsagawa ng panloob na halalan. Ang panukalang ito ay ginawa habang si Netanyahu ay nahaharap sa mga seryosong hamon sa loob ng kanyang partido at ang ilang miyembro ng Likud ay nananawagan para sa maagang panloob na halalan. Hanggang Hulyo 20, 2026, walang opisyal na reaksiyon mula sa mga oposisyong partido ang nailabas tungkol sa panukalang ito.
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