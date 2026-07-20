Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Miyembro ng Mataas na Konsehong Pampulitika ng Ansarullah: Ang Spain ay nagkampeon din sa sangkatauhan
Si Muhammad al-Farah, miyembro ng Mataas na Konsehong Pampulitika ng Ansarullah, sa pagbati sa kampeonato ng pambansang koponan ng Spain, ay pinuri ang mga posisyon ng bansang ito sa pagsuporta sa mamamayang Palestinian at sinabi: Tulad ng pagkampeon ng Spain sa football, ipinakita rin nito ang kanyang kakayahan sa larangan ng pulitika at sangkatauhan.
Sa pagtukoy sa mga suporta ng Madrid sa Gaza, idinagdag niya: Ang marangal na mga posisyon ng Spain sa usaping Palestinian ay hindi malilimutan. Itinuring din ni al-Farah ang pagkatalo ng koponang sinusuportahan ni Benjamin Netanyahu bilang simbolo ng pagkabigo ng mga diskarteng sinusuportahan ng Punong Ministro ng Zionist regime.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Sputnik – Si Muhammad al-Farah, miyembro ng Mataas na Konsehong Pampulitika ng Ansarullah movement ng Yemen, sa pagbati sa kampeonato ng pambansang koponan ng Spain sa Euro 2026, ay pinuri ang mga pampulitikang posisyon ng bansang ito tungkol sa Palestine at sinabi: "Tulad ng pagkampeon ng Spain sa football, ipinakita rin nito ang kanyang kakayahan sa larangan ng pulitika at sangkatauhan."
Si al-Farah, sa pagtukoy sa mga suporta ng pamahalaan ng Spain sa mamamayang Gaza, ay nagdiin na ang marangal na mga posisyon ng Madrid sa usaping Palestinian ay hindi malilimutan. Inilarawan din niya, sa pagtukoy sa pagkatalo ng pambansang koponan ng England na ayon sa kanya ay sinusuportahan ni Benjamin Netanyahu, ang resultang ito bilang simbolo ng pagkabigo ng mga pampulitikang diskarteng sinusuportahan ng Punong Ministro ng Zionist regime. Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang ang Spain sa mga nakalipas na buwan ay kumuha ng mga kritikal na posisyon laban sa mga patakaran ng Zionist regime sa Gaza. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang mga opisyal ng Spain ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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