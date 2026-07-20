Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Guardian: Ang Amerika ay nasa dead end laban sa Iran
Isinulat ng pahayagang Guardian: Si Trump, sa digmaang sinimulan niya laban sa Iran, ay nasa dead end ngayon at walang malinaw na paraan palabas.
Binigyang-diin din ng pahayagang ito na si Trump at ang mga opisyal ng pamahalaan ng Amerika ay paulit-ulit na nagsalita tungkol sa "tagumpay" laban sa Iran, ngunit ang salaysay na ito ay hinarap ng malawakang pag-aalinlangan at kawalan ng tiwala.
London – Pahayagang Guardian – Ang publikasyong Guardian, sa kanyang pinakabagong pagsusuri ng digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran, ay sumulat na ang White House ngayon ay nahulog sa isang putik kung saan walang malinaw na daan patungo sa pag-unlad at walang paraan upang makatakas. Ayon sa pahayagang ito, si Donald Trump, na pumasok sa kampanya na may sigaw ng "mabilis na tagumpay," ngayon ay nahaharap sa isang mapait na katotohanan: isang digmaan na sinimulan na may tatlong layunin — ang pagbagsak ng sistema, ang pagkawasak ng nuclear program, at ang pagpapahina sa missile capacity ng Iran — ay hindi nakamit ang alinman sa mga layuning iyon.
Binigyang-diin ng Guardian, sa pagtukoy sa mga pagbabago sa larangan ng digmaan, na ang Iran ay hindi lamang nabigo na bumagsak, ngunit sa pag-asa sa mga asymmetric tactics, ay napanatili ang mga panalong baraha nito sa mesa. Ang aktwal na pagsasara ng Strait of Hormuz at ang pagkagambala sa pagdaan ng isang-ikalima ng langis at liquefied natural gas sa mundo ay nagpataw ng inflationary pressure sa ekonomiya ng Amerika at nagpadilim sa pananaw ng mga Republikano sa bisperas ng midterm elections. Sa kabilang banda, ang Tehran, sa pagkaalam ng desperasyon ng Washington na muling buksan ang mahalagang daang ito, ay humihingi ng mga konsesyon na hindi kailanman naging available bago ang digmaan.
Ayon sa isinulat ng Guardian, ang isa sa mga kapansin-pansing palatandaan ng dead end na ito ay ang memorandum of understanding na nilagdaan ni Trump sa Versailles; isang dokumento na, ayon sa interpretasyon ng pahayagang ito, ay hindi isang diplomatikong tagumpay, kundi isang "pag-amin ng pagkabigo ng isang digmaang pinili" na hindi nakatugon sa mga ipinahayag na layunin nito. Idinagdag ng pahayagang ito na si Trump ngayon ay tumatanggap ng mas mababa kaysa sa nasa mesa bago ang digmaan, at ang kanyang pangunahing tagumpay — ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz — ay simpleng pag-aalis lamang ng isang sitwasyon na siya mismo ang lumikha.
Samantala, naniniwala ang mga analista ng Guardian na ang magkabilang panig ng labanan ay itinuturing ang kanilang sarili na panalo; ang Iran dahil ang pamahalaan at command structure nito ay hindi bumagsak at hawak nito ang pressure lever ng Strait of Hormuz, at ang Amerika dahil ipinakita nito ang kanyang superyor na military capability. Ngunit ang katotohanan ay ang digmaan ay nagdulot ng mabibigat na gastos para sa magkabilang panig: libu-libong namatay sa Iran at Lebanon, pagkagambala sa mga merkado ng enerhiya, pagtaas ng presyo ng pagkain, at paglala ng humanitarian crisis sa rehiyon.
Isinulat ng Guardian sa dulo na si Trump, bagama't idineklara niyang tapos na ang memorandum of understanding at ang tigil-putukan, ay nag-aangkin pa rin na ang negosasyon ay magpapatuloy. Inilarawan ng pahayagang ito ang sitwasyong ito hindi bilang pag-uulit ng isang siklo, kundi bilang isang "nakamamatay na bitag" na sa bawat pagkakataon ay nagpapalala ng kawalan ng tiwala at nagpapahirap sa paghahanap ng solusyon.
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