Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ng IRGC na naka-address sa mamamayan ng Jordan ay bahagi ng jihad ng pagpapaliwanag sa rehiyonal na prente
Si Seyyed Reza Sadr al-Hosseini, eksperto sa usaping Kanlurang Asya, sa pagtukoy sa mga kamakailang pahayag ng IRGC na naka-address sa mamamayan ng Jordan, ay nagsabi na ang missile response sa mga base ng Amerika ay isang bahagi ng kuwento, at ang mas mahalagang bahagi ay ang pagpapabatid sa mga bansa ng rehiyon tungkol sa mga krimen ng Amerika at ng Zionist regime at ang mga kahihinatnan ng kanilang military presence.
Sa pagsasabing ang IRGC, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga pahayag na ito, ay pumasok sa rehiyonal na prente ng jihad ng pagpapaliwanag, idinagdag niya na ang missile attacks at ang pagpapaliwanag sa opinyon publiko ay nagpupuno sa isa't isa, at ang layunin nito ay ang pagtaas ng seguridad sa rehiyon, pagharap sa impluwensya ng Amerika at ng Zionist regime, at paghikayat sa mga bansa ng rehiyon na wakasan ang presensya ng mga mananakop na pwersang Amerikano.
Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim – Si Seyyed Reza Sadr al-Hosseini, nangungunang analista sa usaping Kanlurang Asya, ay inilarawan ang mga kamakailang pahayag ng IRGC na naka-address sa mamamayan ng Jordan bilang isang hakbang na higit pa sa military operations at binigyang-kahulugan ito sa loob ng balangkas ng "jihad ng pagpapaliwanag" sa rehiyonal na antas. Idiniin niya na ang missile responses sa mga base ng Amerika ay bahagi lamang ng malawak na estratehiya ng Tehran, at ang pangunahing haligi ng estratehiyang ito ay ang paglalantad ng tunay na mukha ng Washington at Tel Aviv sa opinyon publiko ng mga kalapit na bansa.
Ayon sa ekspertong ito, ang IRGC, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga pahayag na ito, ay sabay na namamahala ng dalawang larangan — ang military at media — at nagsusumikap na sa pamamagitan ng pag-uugnay ng missile operations sa pampublikong pagpapaliwanag, maihanda ang mga kinakailangang batayan para sa unti-unting pag-alis ng mga dayuhang pwersa mula sa rehiyon. Sa ganitong konteksto, ang nabanggit na pahayag na naka-address sa mamamayan ng Jordan, sa pamamagitan ng pagbanggit sa seguridad at pang-ekonomiyang kahihinatnan ng military presence ng Amerika sa teritoryo ng bansang ito, ay sumusubok na makuha ang suporta ng opinyon publiko upang wakasan ang military occupation.
Dapat tandaan na sa mga nakalipas na araw, ang ilang mga analista na nakabase sa Amman ay nagpahayag din na ang mga kamakailang pag-atake sa mga base ng Amerika sa Jordan ay nakaimpluwensya sa mga panloob na ekwasyon ng bansang ito at inilagay ang pamahalaan ng Jordan sa isang mahirap na posisyon sa pagitan ng mga panggigipit ng Washington at ng pampublikong kahilingan na huwag makilahok sa mga rehiyonal na labanan. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang mga opisyal na awtoridad ng Jordan ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa pahayag ng IRGC.
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