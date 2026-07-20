Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Idinaos ang seremonya ng sentenaryo ng pagkakatatag ng Grand Mosque ng Paris
Ang Grand Mosque ng Paris, na itinayo isang siglo na ang nakalipas bilang paggalang sa mga Muslim na sundalo mula sa mga kolonya ng France noong Unang Digmaang Pandaigdig, ay ginunita ang sentenaryo ng pagkakatatag nito. Itinuring ng direktor ng mosque na ito ang simbolo ng interfaith dialogue at religious diversity sa France, at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagtaas ng religious tensions sa bansang ito.
Gayundin, ang isa sa mga aktibista ng Grand Mosque ng Paris, sa pagpuna sa mga paghihigpit sa hijab sa mga paaralan at ilang mga lugar ng trabaho sa France, ay nanawagan para sa paggalang sa kalayaan ng mga Muslim na isagawa ang kanilang mga ritwal at relihiyosong pagpili, at binigyang-diin ang pangangailangan ng pagpaparaya at mapayapang pamumuhay.
Paris – Ahensyang Balita ng France – Ang Grand Mosque ng Paris, na itinayo noong 1926 bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga Muslim na sundalo mula sa North Africa noong Unang Digmaang Pandaigdig, ay nagsagawa ng seremonya ng sentenaryo ng pagkakatatag nito noong Linggo, na dinaluhan ng ilang mga pulitikal na opisyal at relihiyosong personalidad. Ang mosque na ito, na itinuturing na isa sa mga simbolo ng Islamic-Moorish architecture sa Europa, ay may mahalagang papel sa interaksyon ng mga Muslim sa lipunang Pranses sa nakalipas na isang siglo.
Ang direktor ng mosque na ito, sa pagdiriwang ng paggunita, habang tinutukoy ang trans-relihiyosong kalikasan ng gusaling ito, ay inilarawan ito bilang tulay para sa interfaith dialogue at simbolo ng kultural na pagkakaiba-iba ng France, at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagtaas ng religious tensions at Islamophobia sa mga nagdaang taon. Sa gilid ng seremonyang ito, ang isa sa mga aktibista ng mosque ay pinuna rin ang mga restriktibong patakaran sa hijab sa mga pampublikong paaralan at ilang mga lugar ng trabaho, nanawagan para sa pagsusuri ng mga regulasyong ito at paggalang sa relihiyosong kalayaan ng mga Muslim, at binigyang-diin ang pangangailangan ng pagpaparaya at mapayapang pamumuhay sa lipunang Pranses. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang pamahalaan ng France ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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