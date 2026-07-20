Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bakit ang mga base militar ng Amerika sa Jordan ang nasa sentro ng atensyon ng Iran?
Sinabi ni Abdulwahhab Farati, miyembro ng faculty ng grupo ng patakaran ng Research Institute of Islamic Culture and Thought, sa pagtukoy sa konsentrasyon ng mga pwersang Amerikano sa Jordan matapos ang pag-alis mula sa ilang base sa rehiyon: Ang Jordan ay naging pangunahing plataporma ng air operations ng Amerika sa rehiyon, at sa kadahilanang ito ay nasa sentro ng atensyon ng Iran.
Sa pagtukoy sa mga pag-atake ng Iran sa mga base ng "Al-Azraq" at "King Faisal," idinagdag niya: Ang pag-uulit ng mga pag-atakeng ito, bukod sa pagtaas ng gastos ng pagho-host sa mga pwersang Amerikano, ay nagpapakita na ang Iran ay mayroon pa ring malawak na mga reserbang missile at may kakayahang i-target ang mga punto na inakala ng Amerika na nasa labas ng abot ng Iran.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga military officials ng Estados Unidos at mga field source sa Jordan ay nag-ulat ng paglitaw ng ilang missile at drone attacks sa mga military base ng bansang ito sa nakalipas na linggo. Batay sa kumpirmasyon ng Central Command ng Amerika (CENTCOM), ang Iran ay nagsagawa ng apat na beses ng direktang pag-atake sa mga base na matatagpuan sa silangan at hilaga ng Jordan sa nakalipas na 5 araw, kung saan sa pinakamatinding kaso, ang Muwaffaq Salti Air Base ay tinarget at 2 sundalong Amerikano ang napatay at dose-dosenang iba pa ang nasugatan.
Ang mga hindi opisyal na ulat ay nagpapahiwatig na sa mga pag-atakeng ito, ilang Black Hawk helicopter at logistic equipment ang nasira. Naniniwala ang mga security expert na ang Jordan, dahil sa kalapitan nito sa mga sinasakop na teritoryo, madaling access sa estratehikong lalim ng Iran, at pagho-host ng mga early warning system at advanced air base, ay naging mahalaga para sa Amerika at sa isang paraan ay naging "jump-off point" para sa airstrike at reconnaissance operations laban sa Iran. Sa kabilang banda, binigyang-diin ng mga opisyal ng Tehran na ang mga pag-atakeng ito ay isang lehitimong tugon sa mapang-abusong military presence at patuloy na banta ng Washington sa pambansang seguridad ng Islamic Republic.
Kinikilala rin ng mga mapagkukunang may alam sa Jordan na ang bagong alon ng mga pag-atake ay nakaimpluwensya sa panloob na kapaligiran ng bansang ito at inilagay ang pamahalaan sa isang sensitibong posisyon sa pagitan ng presyon ng Amerika para sa higit pang kooperasyon at ng pampublikong kahilingan na huwag makisangkot sa isang proxy war. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang Pentagon ay tumanggi na magbigay ng eksaktong estadistika ng mga nasawi at pinsala at nilimitahan lamang ang sarili sa pagkumpirma ng pagkamatay ng 2 sa kanilang mga tauhan.
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