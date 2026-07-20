Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sunud-sunod na pag-amin ng mga opisyal ng Amerika sa pagkabigo laban sa kakayahang missile ng Iran
Habang sinisikap ng Washington sa mga nakalipas na buwan na ipakita ang kakayahang depensiba at pagpigil ng Iran bilang hindi mahalaga, ang mga kamakailang pahayag ng mga opisyal ng Amerika at mga ulat ng Western media ay nagsiwalat ng pagpapatuloy ng kakayahang missile at drone ng Iran, ang pagdaan ng mga Iranian missile sa mga defense system, at ang mga nasawi sa mga pwersang Amerikano. Si Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, ay umamin sa pagdaan ng isang Iranian missile sa depensa ng Jordan at sa pagkamatay ng isang sundalong Amerikano sa hilagang Iraq.
Si Mark Warner, nakatatandang senador ng Amerika, ay umamin din na nabigo ang Washington na pahinain ang kakayahang missile at drone ng Iran. Sa pagtukoy sa daan-daang nasugatan at 16 na namatay sa mga pwersang Amerikano, binigyang-diin niya na ang pagharap sa mga drone ng Iran ay nagdulot ng mabibigat na gastos sa Amerika at ang anumang ground operation laban sa Iran ay mangangailangan ng libu-libong sundalo.
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