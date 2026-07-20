Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Opisina ng Impormasyon ng Gaza: Nilabag ng Zionist regime ang tigil-putukan nang 3,795 beses
Inihayag ng Opisina ng Impormasyon ng pamahalaan ng Gaza na hanggang sa ika-280 araw ng pagpapatupad ng kasunduan sa tigil-putukan, nilabag ng hukbo ng Zionist regime ang kasunduang ito nang 3,795 beses, na nagresulta sa pagkamartir ng 1,168 Palestinian, 3,734 ang nasugatan, at 149 ang dinakip.
Ipinaalam din ng katawang ito na sa kabuuang 168,000 trak ng humanitarian aid na dapat sana ay pumasok sa Gaza Strip hanggang ngayon, 59,613 trak lamang, katumbas ng 35 porsyento ng mga pangako, ang nakapasok sa rehiyong ito.
Gaza – Ahensyang Balita ng Palestinian – Ang Opisina ng Impormasyon ng pamahalaan ng Gaza, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang ulat, ay nag-ulat ng malawakang paglabag sa tigil-putukan ng Zionist regime. Batay sa ulat na ito, hanggang sa ika-280 araw ng pagpapatupad ng kasunduan sa tigil-putukan (katumbas ng Hulyo 20, 2026), nilabag ng hukbo ng Israel ang kasunduang ito nang higit sa 3,795 beses. Ang mga pag-atakeng ito ay nagresulta sa pagkamartir ng 1,168 Palestinian, 3,734 ang nasugatan, at 149 ang dinakip. Ipinaalam din ng Opisina ng Impormasyon ng Gaza na sa kabuuang 168,000 trak ng humanitarian aid na dapat pumasok sa Gaza Strip batay sa mga pangako, 59,613 trak lamang, o 35 porsyento ng mga kargamento, ang pinahintulutang pumasok, na nagpalala sa matinding krisis sa pagkain at gamot sa rehiyon. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang hukbo ng Israel ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa estadistikang ito.
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