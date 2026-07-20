Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Margery Taylor Greene: Si Trump ay nasa ilalim ng impluwensya ng Israel
Si Margery Taylor Greene, representante ng Republikano sa Kongreso ng Amerika at isa sa mga dating tagasuporta ni Donald Trump, bilang tugon sa mensahe ng hukbo ng Amerika tungkol sa pagsalakay sa Iran ay sumulat: "Ang ating hukbo ay nabawasan sa puwersa ng pulisya ng Strait of Hormuz dahil si Trump ay nasa ilalim ng impluwensya ni Miriam Adelson at Israel."
Sa pagpuna sa mga patakaran ni Trump, idinagdag niya: "Kung gayon, ano ang nangyari sa slogan na 'Gawing Dakila Muli ang Amerika'? Lahat ay napopoot sa sitwasyong ito."
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