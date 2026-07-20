Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagbigay ng katwiran si Trump para sa mga nasawi sa digmaan laban sa Iran
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa panayam sa pahayagang New York Post, sa paghahambing ng mga nasawi sa digmaan laban sa Iran sa mga digmaan ng Vietnam at Afghanistan, ay binigyang-katwiran ang pagkamatay ng mga sundalong Amerikano.
Bilang tugon sa isang tanong tungkol sa mga nasawi sa digmaang ito, sinabi ni Trump: "Naisip mo na ba kung ilang tao ang namatay sa Vietnam? O sa isang araw sa Afghanistan, sa ilalim ng pagkapangulo ni Biden?"
Nagpatuloy siya: "Ang mga nasawi na ito ay nakakahiya, ngunit kinakailangan upang maiwasan ang Iran na magkaroon ng sandatang nukleyar at upang iligtas ang Gitnang Silangan mula sa pagkawasak."
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