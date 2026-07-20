Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Espesyal na pagbati ng Hamas sa European supporter ng Palestine
Si Dr. Basem Naim, miyembro ng political bureau ng Hamas movement:
Binabati namin ang karapat-dapat na tagumpay ng Spain sa World Cup football, binabati din namin ang kagalakang ito sa Palestine at sa mga tagasuporta nito. "Kahit na ang tanging pakinabang ng tagumpay na ito ay ang pagkairita sa mga Zionist at sa kanilang mga kasabwat, ito ay sapat na."
Doha – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Dr. Basem Naim, miyembro ng political bureau ng Hamas movement, sa pamamagitan ng isang opisyal na mensahe, ay binati ang pambansang koponan ng Spain sa kampeonato nito sa World Cup 2026 at binati rin ang mamamayang Palestinian at lahat ng mga tagasuporta ng adhikain ng Jerusalem. Si Naim, sa pagpapalabas ng isang pahayag, habang pinupuri ang teknikal na pagganap ng La Roja, ay tinasa ang tagumpay na ito hindi lamang bilang isang sporting achievement, kundi bilang isang simbolikong dagok sa prente ng Zionism at sa mga kaalyado nito, at nagdiin: "Kahit na ang tanging pakinabang ng tagumpay na ito ay ang pagkairita sa mga Zionist at sa kanilang mga kasabwat, ito ay sapat na."
Ang mga pahayag na ito ay inilabas habang ang Spain sa mga nakalipas na buwan ay kumuha ng tahasang mga posisyon sa pagsuporta sa mga karapatan ng mga Palestinian at, kasama ang Ireland at Norway, ay opisyal na kinilala ang pagkakaroon ng Estado ng Palestine. Tinatasa ng mga media analyst sa rehiyon ang pagbating ito bilang repleksyon ng pampulitikang integrasyon sa pagitan ng resistance front at ng mga kaliwang progresibong kilusan sa Europa; kung saan ang isports ay naging isang larangan din para sa representasyon ng mga geopolitikal na tunggalian. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang mga opisyal ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa mensaheng ito.
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