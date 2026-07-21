Video| 998 Araw ng Solitaryong Protesta ng isang Japanese Activist bilang Suporta sa Palestine

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-998 Araw ng Solitaryong Protesta ng isang Japanese Activist bilang Suporta sa Palestine.
Si Yusuke Furusawa, isang Japanese activist, ay nag-iisang nakatayo sa mga lansangan ng Tokyo sa loob ng 998 magkakasunod na araw upang ipakita ang kanyang suporta sa mga mamamayang Palestinian, kinondena ang genocide sa Gaza Strip, at patuloy na nagsasagawa ng kanyang pang-araw-araw na protesta.
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