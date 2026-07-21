Video| Al Jazeera: Ang mga Kaswalti ng Amerika sa Jordan ay Naglalagay sa Washington sa Isang Strategic Deadlock

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Al Jazeera: Ang mga Kaswalti ng Amerika sa Jordan ay Naglalagay sa Washington sa Isang Strategic Deadlock.
Ang mga eksperto ng Al Jazeera network, na binanggit ang mga kamakailang pag-atake, ay nagsabi na ang military focus ng Amerika ay nasa Strait of Hormuz, ngunit ang pangunahing kaswalti nito ay sa Jordan—isang bagay na humahamon sa mga kalkulasyon ng Washington. Ayon sa mga ekspertong ito, ang pagkamatay at pagkawala ng mga sundalong Amerikano ay naglalagay sa administrasyong Trump sa pagitan ng pressure na tumugon sa militar at ng takot na pumasok sa isang malawakang digmaan, at ang pagpapatuloy ng sitwasyong ito ay maaaring gawing isang panloob na krisis ang mga panlabas na digmaan ng Amerika.
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