Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Trump: Si Netanyahu ay Hindi Aarestuhin sa Amerika.
Si Donald Trump ay nagpahayag na si Benjamin Netanyahu, ang Punong Ministro ng Israel, ay hindi aarestuhin sa anumang pagkakataon kung siya ay bumisita sa Estados Unidos. Ang pahayag na ito ay ginawa matapos sabihin ni Zohran Mamdani, ang alkalde ng New York, na kanyang sinusuri pa rin ang posibilidad na arestuhin si Netanyahu.
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