Video| Western Analyst: Ang Milyun-milyong Paglilibing ay Nagpakita ng Patuloy na Popular na Suporta para sa Islamic Republic

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Western Analyst: Ang Milyun-milyong Paglilibing ay Nagpakita ng Patuloy na Popular na Suporta para sa Islamic Republic.
Si James M. Dorsey, isang kilalang analyst ng mga usapin sa Kanlurang Asya at mamamahayag ng mga pangunahing media ng Amerika, ay nagsabi: "Sa aking palagay, ang seremonyang ito ay malinaw na nagpapakita na ang pamahalaan at ang Islamic Republic ay nagpapanatili pa rin ng popular na suporta. Dapat ding tandaan na ang digmaan sa Amerika at Israel ay nagpalakas sa 'rally-around-the-flag' na epekto, at ang epektong ito ay nananatili pa rin."
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