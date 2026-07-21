Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Naval Blockade ng Yemen; Ang Oil Exports at Imports ng Saudi Arabia ay Nasasakal.
Ang mga puwersang militar ng Yemen, sa pamamagitan ng pagdedeklara ng naval blockade laban sa Saudi Arabia sa Bab el-Mandeb Strait, ay pinuntirya ang alternatibong ruta ng pag-export ng langis ng bansa—isang ruta na ginagamit ng Riyadh upang iwasan ang Strait of Hormuz at ilipat ang karamihan ng mga pag-export ng langis nito sa pamamagitan ng Yanbu port patungo sa Red Sea. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagpapatuloy ng sitwasyong ito ay maaaring magbawas ng kita ng langis ng Saudi Arabia ng 3 hanggang 4 na bilyong dolyar taun-taon. Ang pagtaas ng gastos sa transportasyon at insurance ay nagpahaba rin sa oras ng pagdating ng mga Saudi tanker sa mga merkado ng Asya mula 24 araw hanggang 54 na araw, at magtataas din ng presyo ng mga imported na kalakal.
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