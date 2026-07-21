Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-CIA: Ang Pagtindi ng Military Attacks ni Trump Laban sa Iran ay Hindi Magbabago sa Negotiating Stance ng Tehran.
Ang pahayagang Washington Post, na binanggit ang kasalukuyan at dating mga opisyal ng Amerika, ay nag-ulat na ang isang bagong pagtatasa ng CIA ay nagpapakita na ang pagtindi ng mga pag-atake laban sa Iran—sa kabila ng pinsalang dulot—ay malamang na hindi magkakaroon ng kapansin-pansing epekto sa pagbabago ng negotiating stance ng Tehran, at binigyang-diin ng mga analyst ang "katatagan" at "pagtitiis" ng Iran. Ang ulat ay nag-aangkin din na ang Tehran at Washington ay nasa isang hindi malinaw na sitwasyon sa pagitan ng kapayapaan at digmaan, at sa kabila ng patuloy na tensyon, ang parehong panig ay nagpakita ng ilang mga palatandaan ng kahandaan na makipag-negosasyon, ngunit walang pag-unlad na nakamit sa bagay na ito hanggang ngayon.
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