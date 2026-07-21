Video| Masidhing Aktibidad ng Air Defense ng Jordan Kasunod ng Missile at Drone Attacks ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Masidhing Aktibidad ng Air Defense ng Jordan Kasunod ng Missile at Drone Attacks ng Iran.
Ang air defense system ng Jordan ay nagpakita ng masidhing aktibidad kasunod ng missile at drone attacks ng Iran sa mga target sa rehiyon. Ang mga pag-atake, na naglalayon sa mga base at pasilidad ng Amerika at mga kaalyado nito, ay nagdulot ng malawakang pag-activate ng mga air defense system ng Jordan upang harapin ang anumang posibleng banta. Ang pagtaas ng tensyon na ito ay nag-udyok sa Jordan na pataasin ang alert level nito at palakasin ang koordinasyon sa mga pwersang Amerikano sa rehiyon.
...........
328
Your Comment