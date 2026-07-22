Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Chief Commander ng Hukbo: Kung ang Amerika ay Tumapak sa Iran, Kami ay Lalaban sa Kanila sa Lahat ng Mayroon Kami.
Si Major General Hatami, sa kanyang pagbisita sa mga ground, air defense, at air units ng hukbo sa Isfahan province, ay nagsabi: "Ang kaaway, dahil sa kanyang pagkapoot sa mga mandirigma ng hukbo, ay ginamit ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang mga pwersa ng Armed Forces ng Islamic Republic of Iran ay nananatiling matatag at makapangyarihan." Sa pagtukoy sa mga insidente sa timog ng Isfahan, sinabi niya: "Inakala ng mga Amerikano na sila ay tatanggapin kung sila ay papasok sa Iran, ngunit sila ay hinarap ng pangkalahatang pagkapoot at katatagan ng mga tao ng Iran." Binigyang-diin ng Chief Commander ng Hukbo: "Kung ang maruming paa ng Amerika ay tumapak sa lupa ng Iran, ito ay haharap sa milyun-milyong Iranian na lalaban sa mga mananakop sa lahat ng kanilang makakaya." Idinagdag ni Major General Hatami: "Alam namin mula pa sa simula na ang kaaway ay hindi mananatiling tapat sa memorandum of understanding; kaya't hindi kami nagpabaya sa pagpapalakas ng aming combat capability at kahandaan ng armadong pwersa, at sa tulong ng Diyos, ang kaaway ay mabibigo sa pagkamit ng kanyang mga layunin."
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