Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Pag-angkin ni Hegseth tungkol sa Gastos ng Digmaan Laban sa Iran ay Lalong Nagpa-init sa mga Kritiko ng Amerika!.
Si Pete Hegseth, ang Kalihim ng Digmaan ng Amerika, sa isang pagdinig ng Senate Appropriations Committee, ay nag-anunsyo na ang gastos ng digmaan ng administrasyong Trump laban sa Iran ay umabot na sa 37.5 bilyong dolyar. Ang kanyang mga pahayag ay sinalubong ng malawakang batikos mula sa mga kalaban; binigyang-diin ng mga kritiko na ang halagang ito ay maaaring ginamit para sa mga programang panlipunan, kabilang ang pagbibigay ng libreng pagkain para sa milyun-milyong mag-aaral at pagsuporta sa mga pamilyang Amerikano. Kasabay nito, ang ilang mga Democrat representatives ay itinuring ang military operation laban sa Iran bilang labag sa mga batas ng Amerika at internasyonal na batas dahil ito ay isinagawa nang walang pahintulot ng Kongreso. Tinataya rin ng ilang eksperto na ang aktwal na gastos ng digmaang ito ay maaaring umabot sa 71.8 bilyong dolyar.
..........
328
Your Comment