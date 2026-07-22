Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Unang Larawan ng Usok sa Aqaba Matapos ang Missile Attack.
Kasunod ng missile attack sa mga base ng Amerika sa lungsod ng Aqaba, Jordan, ang mga inilabas na larawan ay nagpapakita ng malalawak na haligi ng usok na tumataas sa lugar. Iniulat ng mga Hebrew media na ang usok mula sa pag-atake ay nakikita rin mula sa lungsod ng Eilat sa timog ng okupadong Palestine.
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