Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-aresto sa mga Amerikanong Nagpoprotesta Laban sa Pagpatay sa mga Batang Iranian at Palestinian.
Kasabay ng pagdinig sa Senado ng Amerika para sa kahilingan ng Kalihim ng Digmaan ng isang 1.5 trilyong dolyar na badyet militar, ang ilang mga nagpoprotesta na may dalang mga larawan ng mga batang martir ng Minab ay nanawagan para sa pagtigil ng pagpatay sa mga batang Iranian at Palestinian. Ang mga nagpoprotesta ay inaresto ng pulisya at pinaalis sa lugar ng pagdinig.
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