Kung Magkakaisa ang Iran at Pakistan, Walang Hadlang sa Paglikha ng Permanenteng Ruta para sa Pilgrimage / Ang Panlabas na Panggigipit at Terorismo an

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kung Magkakaisa ang Iran at Pakistan, Walang Hadlang sa Paglikha ng Permanenteng Ruta para sa Pilgrimage / Ang Panlabas na Panggigipit at Terorismo ang Pinakamalaking Hadlang sa Paggalaw ng Milyun-milyong Pilgrim ng Arba'in.
Si Yafth Nawid Hashmi, isang abogado at aktibistang Shiite ng Pakistan, sa isang panayam sa ABNA News Agency:
➖ "Ang pagmamahal sa Ahl al-Bayt (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ang kultura ng pilgrimage ay may malalim na ugat sa mga tao ng Pakistan."
➖ "Ang paglikha ng isang permanenteng mekanismo para sa paggalaw ng mga pilgrim ay nangangailangan ng pinagsamang kalooban at kooperasyon ng Iran, Iraq, at Pakistan."
➖ "Ang pilgrimage, bukod sa espiritwal na dimensyon nito, ay bahagi ng karapatan ng mga Pakistani citizen sa religious freedom."
➖ "Ang patakaran ng mga pamahalaan ay dapat na nakabatay sa pag-oorganisa at pagpapadali ng pilgrimage, hindi sa paglilimita sa mga pilgrim."
➖ "Ang pagpapaunlad ng mga imprastraktura sa hangganan, mga serbisyong pangkaginhawahan, at pagpapabilis ng mga prosesong administratibo ay kabilang sa pinakamahalagang pangangailangan ng mga pilgrim."
➖ "Ang pagbubukas ng mga bagong ruta, mga linya ng pagpapadala, at pagtaas ng kapasidad ng transportasyon ay magbabawas sa gastos at mga problema sa paglalakbay ng mga pilgrim."
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