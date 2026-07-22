Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dating Foreign Minister ng India: Napakahirap Humanap ng Personalidad na Kapantay ni Ayatollah Khamenei.
Si Salman Khurshid, ang dating Foreign Minister ng India na naglakbay sa Iran upang lumahok sa seremonya ng pagpapaalam sa martir na lider, ay nagsabi: "Itinuturing ko ang aking sarili bilang isang kaibigan ng Iran, at ako ay dumating sa bansang ito upang ipahayag ang aking paggalang at pakikiramay sa mga mamamayang Iranian." Inilarawan niya si Ayatollah Khamenei bilang isang pambihirang lider at idinagdag: "Bihirang makahanap ng isang personalidad na pinagsasama ang espiritwalidad sa praktikal na pulitika at hindi umaatras sa kanyang mga mithiin hanggang sa huling sandali. Napakahirap humanap ng isang personalidad na kapantay niya." Idinagdag din ni Khurshid na ang mga tao ng India ay may espesyal na paggalang at paghanga kay Ayatollah Khamenei, at binigyang-diin: "Ang kanyang mensahe ay hindi lamang para sa Iran o sa mundo ng Islam, kundi isang pandaigdigang mensahe para sa pagkakaisa, pamumuhay nang magkasama, at paglilingkod sa sangkatauhan."
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