Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Matinding Reaksyon ng Cairo Human Rights Organization sa Pag-aresto sa Ilang Shiite sa Egypt.
Ang Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) ay nag-ulat ng pag-aresto sa hindi bababa sa 20 Shiite citizen sa panahon ng Ashura sa Cairo, at idineklara na 19 sa kanila ay hinatulan ng 15 araw na preventive detention sa utos ng prosekusyon. Binigyang-diin ng organisasyon na ang mga detenido ay pinagkaitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya at mga abogado, at ang mga tanong sa panahon ng interogasyon ay pangunahing tungkol sa kanilang mga relihiyosong paniniwala. Itinuring ng organisasyon ang mga hakbang na ito bilang isang tahasang paglabag sa kalayaan ng paniniwala, at dahil ang pagsunod sa Shiite Islam ay hindi itinuturing na krimen sa ilalim ng batas ng Egypt, nanawagan ito para sa agarang pagpapalaya ng mga detenido at pagtigil ng mga security crackdown laban sa mga mamamayan batay sa kanilang mga relihiyosong paniniwala. Idinagdag ng organisasyon na mula noong simula ng nakaraang taon, hindi bababa sa 79 katao ang naaresto sa Egypt sa mga katulad na paratang.
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