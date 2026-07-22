Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Himpilan ng mga Teroristang Amerikano sa Syria na Tinamaan ng mga Misil ng Iran.
Isang larawan ang kumakalat ng isang himpilan ng mga teroristang Amerikano sa Syria na tinamaan ng mga misil ng Iran. Ang pag-atake, na bahagi ng patuloy na operasyon ng Iran laban sa mga base at pasilidad ng Amerika sa rehiyon, ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga kaaway.
...........
328
Your Comment