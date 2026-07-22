Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ipinagbawal ng Netherlands ang Pag-import ng mga Produktong Gawa sa mga Israeli Settlement.
Inihayag ng Dutch Foreign Ministry na ipagbabawal nito ang pag-import, pagbili, at pagbebenta ng mga produktong ginawa sa mga Israeli settlement sa okupadong teritoryo ng Palestine, na may layuning sumunod sa mga internasyonal na obligasyon at maiwasan ang pagsuporta sa mga aktibidad ng settlement. Sa desisyong ito, ang Netherlands ay sumali sa mga bansang tulad ng Ireland, Belgium, at Spain na dati nang nagpataw ng mga paghihigpit laban sa kalakalan sa mga Israeli settlement. Ayon sa ulat ng Global Eco, ang Netherlands ay dati nang isa sa mga pinakamalaking destinasyon para sa mga produktong pang-agrikultura ng mga Israeli settlement, na sumisipsip ng humigit-kumulang isang-katlo ng mga pag-export ng mga produktong ito.
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