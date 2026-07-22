Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Sardar Shekarchi: Ang Malaking Data Center ng Kaaway sa UAE ay Winasak sa Ikatlong Digmaang Imposed.
Si Sardar Shekarchi ay nagsabi: "Ang malaking data center na itinatag sa pamamagitan ng pamumuhunan ng Amerika, ng rehimeng Zionist, at ng ilang mga bansang Europeo sa loob ng 20 taon sa UAE para sa pagkontrol at pagsubaybay sa rehiyon ay winasak sa panahon ng Ikatlong Digmaang Imposed." Idinagdag din niya na sa pagkasira ng mga base ng Amerika, isang malaking bahagi ng mga pamumuhunan ng bansa sa rehiyon sa nakalipas na limang dekada ay nawasak.
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