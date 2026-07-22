Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala ng European Union Naval Force sa mga Barkong Kaugnay ng Amerika, Israel, at Saudi Arabia.
Nagbabala ang European Union naval force na ang mga barkong may kaugnayan sa rehimeng Israeli, Saudi Arabia, at Amerika ay nasa panganib ng pag-atake mula sa hukbo ng Yemen. Ang mga barkong ito ay pinapayuhan na lumayo sa Red Sea at Gulf of Aden. Inihayag ng hukbo ng Yemen na sinimulan nito ang pagpapatupad ng isang "naval blockade" laban sa Saudi Arabia bilang tugon sa blockade ng Yemen ng bansang ito.
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