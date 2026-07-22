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Video| Simbolikong Aksyon ng mga German Activist sa Paggunita sa mga Biktima ng Gaza

22 Hulyo 2026 - 17:00
News ID: 1843693
Video| Simbolikong Aksyon ng mga German Activist sa Paggunita sa mga Biktima ng Gaza

Simbolikong Aksyon ng mga German Activist sa Paggunita sa mga Biktima ng Gaza.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Simbolikong Aksyon ng mga German Activist sa Paggunita sa mga Biktima ng Gaza.

Ang mga sibikong aktibista sa lungsod ng Hamburg, Germany, ay nagsagawa ng isang simbolikong aksyon upang gunitain ang mga biktima ng digmaan sa Gaza. Sa seremonyang ito, humigit-kumulang 10,000 pares ng sapatos na may iba't ibang laki ang inilatag—isang simbolikong kilos upang gunitain ang mga buhay na nawala sa mga pag-atake ng rehimeng Zionist sa Gaza Strip.

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