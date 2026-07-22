Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Miyembro ng Political Bureau ng Ansarallah: Ang mga May-Panig na Pahayag para sa Saudi Arabia ay Binalewala ang mga Karapatan ng mga Tao ng Yemen.
Si Muhammad al-Furaih, isang miyembro ng political bureau ng Ansarallah, ay tinawag ang mga kamakailang pahayag na sumusuporta sa Saudi Arabia bilang isang panig, at inangkin na ang pagkakatulad sa kanilang wika at nilalaman ay nagpapakita na ang mga posisyong ito ay binuo sa loob ng isang karaniwang balangkas at sumasalamin sa salaysay ng Amerika at Saudi Arabia. Sa pagpuna sa patuloy na blockade ng Yemen, binigyang-diin niya na ang soberanya, pag-alis ng blockade, kalayaan sa paggalaw, at pagwawakas ng dayuhang pakikialam ay mga lehitimong karapatan ng mga tao ng Yemen. Hinimok ni Al-Furaih ang mga bansa sa rehiyon na, sa halip na suportahan ang Riyadh, hikayatin ang Saudi Arabia na wakasan ang digmaan, alisin ang blockade, bawiin ang mga pwersa nito mula sa Yemen, at palayain ang mga bilanggong Yemeni.
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