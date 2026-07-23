Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Economist: Ang Karanasan ng Iran sa Pag-iwas sa mga Sanction ay Nagpakumplikado sa Economic War ng Amerika.
Ang magasing Economist, sa isang ulat, ay sumulat na ang Amerika, bilang karagdagan sa military confrontation, ay nagsasagawa ng isang economic at intelligence war upang putulin ang mga pinansyal na mapagkukunan ng Iran sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa sa mga kumpanya, bangko, network ng transportasyon, at pagbebenta ng langis. Binigyang-diin ng ulat na ang Iran, sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mga taon ng karanasan sa pag-neutralize ng mga parusa—kabilang ang paggamit ng mga alternatibong ruta para sa pagbebenta ng langis at paglilipat ng mga pinansyal na mapagkukunan—ay nagawang mapanatili ang isang mahalagang bahagi ng kanyang dayuhang kalakalan; isang bagay na nagdududa sa tagumpay ng Washington sa labanang ito.
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