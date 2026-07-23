Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Mabibigat na Gastos sa Propaganda ng Rehimeng Zionist sa Amerika; Bakit Patuloy na Lumiliko ang Public Opinion Laban sa Tel Aviv?.
Mula noong Oktubre 7, 2023, ang rehimeng Zionist ay gumawa ng hindi pa naganap na pamumuhunan sa mga digital campaign, influencer marketing, at public relations firms sa Amerika, na gumastos ng humigit-kumulang 100 milyong dolyar para sa mga campaign na ito mula nang magsimula ang digmaan. Gayunpaman, ang mga estadistika ay nagpapakita ng kabaligtarang resulta; habang lumalawak ang makinarya ng impluwensya ng rehimeng ito, bumababa ang suporta para dito at tumataas ang empatiya para sa mga Palestinian sa mga Amerikano. Ayon sa mga survey ng Pew Research Center at Gallup, ang negatibong pananaw ng mga Amerikano sa rehimeng Zionist ay umabot sa humigit-kumulang 60 porsyento, at sa unang pagkakataon mula noong 2001, ang empatiya para sa mga Palestinian ay lumampas sa empatiya para sa mga Zionist. Sa kabila nito, ang mga pro-Israeli lobby ay patuloy na nagtataglay ng makabuluhang pinansyal na impluwensya sa mga halalan at sa Kongreso ng Amerika.
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