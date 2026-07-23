Video| Paggalaw ng mga Pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein mula sa Timog Iraq, Lalawigan ng Dhi Qar, Lungsod ng Nasiriyah, Patungo sa Karbala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paggalaw ng mga Pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein mula sa Timog Iraq, Lalawigan ng Dhi Qar, Lungsod ng Nasiriyah, Patungo sa Karbala.
Ang mga pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay patuloy na gumagalaw mula sa lungsod ng Nasiriyah sa lalawigan ng Dhi Qar, timog Iraq, patungo sa banal na lungsod ng Karbala. Ang mga pilgrim, na naglalakad sa matinding init ng disyerto, ay nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at debosyon kay Imam Hussein at sa kanyang mga kasamahan na nag-alay ng kanilang buhay sa kapatagan ng Karbala.
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