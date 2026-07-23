Video| Ika-23 Yugto ng Operation Saeqeh ng Hukbo; Tatlong Base ng Amerika sa Kuwait ang Muling Tinarget ng Drone Attacks

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ika-23 Yugto ng Operation Saeqeh ng Hukbo; Tatlong Base ng Amerika sa Kuwait ang Muling Tinarget ng Drone Attacks.
Inihayag ng Public Relations ng Hukbo: Sa ika-23 yugto ng Operation Saeqeh, ang mga ammunition at logistical storage area ng US Army sa Al Doha Base, ang mga fuel tank ng Ali Al Salem Base, at ang ammunition depot ng Camp Arifjan sa Kuwait ay tinarget ng malawakang pag-atake ng mga suicide drone. Sa pagbibigay-diin sa kadakilaan at katatagan ng Iran sa pakikipaglaban sa "pinakamasamang kaaway ng sangkatauhan," idineklara ng Hukbo: "Ang pagpapanatili ng kapangyarihang ito ay nakasalalay sa pagpapalakas ng pagkakaisa, synergy, at pagsunod sa slogan na 'Lahat ng Iran para sa Iran.'
...........
328
Your Comment