Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Rome ay Magho-host ng International Coalition Meeting sa Palestine at Israel.
Inihayag ng Italian Foreign Minister na ang Rome, sa pakikipagtulungan ng Saudi Arabia, ay magho-host ng isang ministerial meeting ng international coalition sa Hulyo 28-29 upang isulong ang two-state solution sa isyu ng Palestine at Israel. Ang meeting ay naglalayong talakayin ang mga paraan upang ipatupad ang two-state solution at ang mga pag-unlad na may kaugnayan sa isyu ng Palestine.
...........
328
Your Comment