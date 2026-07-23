Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Democrat Senator: Ang Nuclear Deal ni Trump sa Riyadh ay Magbabawas sa Motibasyon ng Iran.
Si Chris Murphy, isang Amerikanong Democrat senator, ay nagbabala na ang nuclear deal ng administrasyong Trump sa Saudi Arabia para sa uranium enrichment ay magpapalala sa nuclear competition sa Kanlurang Asya. Idinagdag niya na ang diskarteng ito ay lalong magbabawas sa motibasyon ng Iran na limitahan ang sarili nitong nuclear program.
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