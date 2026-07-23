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Video| Sinabi ni Scott Ritter: Ang Iran ay Hindi Isang Kaaway na Madaling Harapin ng Amerika

23 Hulyo 2026 - 10:56
News ID: 1844001
Video| Sinabi ni Scott Ritter: Ang Iran ay Hindi Isang Kaaway na Madaling Harapin ng Amerika

Sinabi ni Scott Ritter: Ang Iran ay Hindi Isang Kaaway na Madaling Harapin ng Amerika.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Scott Ritter: Ang Iran ay Hindi Isang Kaaway na Madaling Harapin ng Amerika.

Si Scott Ritter, isang dating opisyal at tagasuri ng armas ng United Nations, ay nagsabi: "Ang Iran ay hindi isang mahina o second-rate na kaaway; ang bansang ito ay may access sa mga advanced na teknolohiya at nagtataglay ng mataas na antas ng kaalaman at kakayahang militar." Idinagdag niya: "Ang mga Iranian ay kumikilos nang napaka-propesyonal sa mga military operation, at kung sakaling magkaroon ng labanan, ang Amerika ay walang kinakailangang kapasidad upang maiwasan ang pagkatalo."

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