Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagaganap ng "Dapat Tayong Bumangon": Inawit Ko ang Pirasong Ito Lamang para Tuparin ang Aking Tungkulin | Ang Aking Pangarap ay Gumawa ng Isang Akda para sa Pagpapalaya sa Jerusalem.
Si Mohsen Mohammadi-Panah, isang eulogist ng Ahl al-Bayt (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ang mang-aawit ng awiting "Dapat Tayong Bumangon," ay nagsabi na ang gawaing ito ay nilikha noong nakaraang Muharram lamang na may layuning tuparin ang kanyang tungkulin, at hindi niya inaasahan na tatanggapin ito ng mga tao nang ganito kalawak. Ayon sa kanya, ang awit ay paulit-ulit na inawit pagkatapos ng paglabas nito, at isang Arabic na bersyon din ang ginawa. Ikinonsidera ni Mohammadi-Panah ang pagtanggap ng mga tao bilang isang banal na biyaya, at binigyang-diin na ang kanyang pinakamalaking pangarap ay ang lumikha ng isang pangmatagalang akda tungkol sa pagpapalaya sa Banal na Jerusalem.
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