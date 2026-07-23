Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Agence France-Presse: 9 Barko ang Nagbago ng Ruta Matapos ang Deklarasyon ng Naval Blockade Laban sa Saudi Arabia.
Iniulat ng Agence France-Presse, na binanggit ang mga mapagkukunan ng pagpapadala, na hindi bababa sa 9 na barko ang nagbago ng kanilang ruta at umiwas sa Bab el-Mandeb Strait matapos ang deklarasyon ng naval blockade laban sa Saudi Arabia ng mga puwersang militar ng Yemen. Kabilang sa mga sasakyang ito ang ilang tanker na may dalang kargamento ng langis mula sa Yanbu port ng Saudi Arabia. Idinagdag ng ahensya, na binanggit ang International Chamber of Shipping, na ang mga barko ay nakatanggap ng mga babala mula sa Yemen na ang mga barkong hindi papansin ang desisyon ng mga puwersang militar ng Yemen ay ituturing na mga target.
...........
328
Your Comment