Video| Malawakang Pinagsamang Missile-Drone Operation Laban sa mga Base ng Amerika Mula Kaninang Madaling-Araw, Bilang Pagpapatuloy ng Operation Nasr

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Pinagsamang Missile-Drone Operation Laban sa mga Base ng Amerika Mula Kaninang Madaling-Araw, Bilang Pagpapatuloy ng Operation Nasr 2.
Mula kaninang madaling-araw, ang mga puwersa ng paglaban ng Iran ay nagsagawa ng isang malawakang pinagsamang missile at drone operation laban sa mga base ng Amerika sa rehiyon, bilang bahagi ng patuloy na Operation Nasr 2. Ang pag-atake ay naglalayon sa mga estratehikong target, kabilang ang mga command center, mga imbakan ng armas, at mga sistema ng depensa, na nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga kaaway.
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