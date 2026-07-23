Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Ang mga Kaaway ay Nagsisikap na Siraan ang mga Iskolar at ang mga Seminario ng mga Shia.
Si Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Mir Hashem Hosseini, sa seremonya ng gabi ng pagkamartir ni Imam Hasan al-Mujtaba (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Dambana ni Hazrat Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan), na binanggit ang marangal na paraan ni Imam Hasan (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay nagsabi: "Ang isa sa pinakamahalagang salik ng kalungkutan ng Imam ay ang media war at propaganda ng mga kaaway upang siraan ang kanyang imahe—habang si Imam al-Mujtaba ay ang pinakadeboto at pinaka-ascetic na tao ng kanyang panahon." Sa pagbibigay-diin na ang mga kaaway ngayon ay sumusunod sa parehong pamamaraan laban sa mga iskolar at mga seminaryo, idinagdag niya: "Ang mga tao ng Iran, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagkakaisa at pagsunod sa Wilayat al-Faqih, ay hindi papayagan na ang kinatawan ng Diyos sa panahon ng kawalan (ng Imam) ay maiwang mag-isa."
...........
328
Your Comment