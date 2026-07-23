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Ang mga Kaaway ay Nagsisikap na Siraan ang mga Iskolar at ang mga Seminario ng mga Shia

23 Hulyo 2026 - 15:15
News ID: 1844072
Ang mga Kaaway ay Nagsisikap na Siraan ang mga Iskolar at ang mga Seminario ng mga Shia

Ang mga Kaaway ay Nagsisikap na Siraan ang mga Iskolar at ang mga Seminario ng mga Shia.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Ang mga Kaaway ay Nagsisikap na Siraan ang mga Iskolar at ang mga Seminario ng mga Shia. 

Si Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Mir Hashem Hosseini, sa seremonya ng gabi ng pagkamartir ni Imam Hasan al-Mujtaba (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Dambana ni Hazrat Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan), na binanggit ang marangal na paraan ni Imam Hasan (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay nagsabi: "Ang isa sa pinakamahalagang salik ng kalungkutan ng Imam ay ang media war at propaganda ng mga kaaway upang siraan ang kanyang imahe—habang si Imam al-Mujtaba ay ang pinakadeboto at pinaka-ascetic na tao ng kanyang panahon." Sa pagbibigay-diin na ang mga kaaway ngayon ay sumusunod sa parehong pamamaraan laban sa mga iskolar at mga seminaryo, idinagdag niya: "Ang mga tao ng Iran, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagkakaisa at pagsunod sa Wilayat al-Faqih, ay hindi papayagan na ang kinatawan ng Diyos sa panahon ng kawalan (ng Imam) ay maiwang mag-isa."

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