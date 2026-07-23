Video| Tunisian Researcher: Ang mga Pagsisikap na Lumikha ng Pagkakabaha-baha sa mga Tao ng Iran ay Nabigo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tunisian Researcher: Ang mga Pagsisikap na Lumikha ng Pagkakabaha-baha sa mga Tao ng Iran ay Nabigo.
Si Boulbaba Salem, isang Tunisian geopolitical researcher, na binanggit ang milyun-milyong paglilibing sa martir na lider sa Iran at Iraq, ay nagsabi na ang mga pagsisikap na lumikha ng pagkakabaha-baha sa mga tao ng Iran ay nabigo. Idinagdag niya na ang lider ng Iran ay nanindigan laban sa mga plano ng Amerika at ng rehimeng Zionist at nagkamartir sa pagtatanggol sa kanyang bansa nang hindi umaatras sa kanyang mga posisyon.
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