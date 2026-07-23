Video| Bilang Tugon sa Pag-atake ng Amerika sa Shalamche Border, ang mga Customs ng Kuwait sa Hangganan ng Iraq ay Binomba

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Bilang Tugon sa Pag-atake ng Amerika sa Shalamche Border, ang mga Customs ng Kuwait sa Hangganan ng Iraq ay Binomba.
Bilang tugon sa pag-atake ng Amerika sa Shalamche border, ang mga pwersa ng paglaban ng Iran ay nagsagawa ng isang missile at drone strike laban sa mga customs facility ng Kuwait sa hangganan ng Iraq. Ang pag-atake, na naglalayon sa mga imprastraktura na ginagamit ng mga pwersang Amerikano at ng kanilang mga kaalyado, ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga kaaway.
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