Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagbubukas ng mga Shelter sa Suburbs ng Tel Aviv Dahil sa Takot sa mga Misil ng Iran.
Ang alkalde ng lungsod ng Ramat Gan, isang suburb ng Tel Aviv, ay nag-anunsyo ng muling pagbubukas ng mga pampublikong shelter sa kanyang lungsod at idiniin na ang hakbang na ito ay ginawa lamang bilang isang pag-iingat. Si Carmel Shama HaCohen, sa kanyang Facebook page, ay nagpahayag na "ang mga pagtatasa ay nagpapakita na ang panganib ng missile attacks mula sa Iran ay tumaas sa katapusan ng linggo at hindi na maaaring ituring na maliit." Hiniling din ng opisyal ng Zionist sa mga tagapamahala ng mga residential buildings na buksan ang kanilang mga common shelter.
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