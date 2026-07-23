Video| Pagsabog at Pagtaas ng Usok sa Abdali Border Crossing ng Kuwait

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsabog at Pagtaas ng Usok sa Abdali Border Crossing ng Kuwait.
Isang pagsabog ang naganap sa Abdali border crossing sa Kuwait, na nagresulta sa pagtaas ng makakapal na haligi ng usok sa lugar. Ang insidente ay iniulat na bahagi ng patuloy na pag-atake ng mga pwersa ng paglaban ng Iran laban sa mga base at imprastraktura ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon.
...........
328
Your Comment